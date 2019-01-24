Yalova Devlet Hastanesi 233 Milyon Liraya İhale Edildi

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova'da inşa edilecek 400 yataklı yeni devlet hastane binasının 233 milyon liraya ihale edildiğini bildirdi.

Bağatar, yaptığı yazılı açıklamada, Yalova'ya AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla özel bir müjde geldiğini belirtti.

Bağatar, yeni hastane binası ihalesinin AK Parti önceki dönem il başkanı ve Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak, AK Parti Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş'ün Ankara'daki girişimleri sonucu Erdoğan'ın özel talimatı ile tasarruf tedbirleri dışına çıkılarak yapıldığını kaydetti.

Bağatar, Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen "Yalova 400 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi" ihalesinin 233 milyon lira ile en avantajlı teklifi yapan Tetiş Yapı ve MYS Yol Yapı ortaklığına verildiğini aktardı.

Yalova'ya çok önemli bir yatırım kazandırmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Bağatar, "Yaparsa yine AK Parti yapar. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve tüm hizmet gönüllüsü AK kadrolarımızla Yalova'ya çağ atlatacağız." ifadesini kullandı.

2 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen 400 yatak kapasitesine sahip yeni Yalova Devlet Hastanesi, 200 bin metrekare arsa üzerine inşa edilecek.

Yeni inşa edilecek hastane binasında 130 poliklinik, 221 tek kişilik oda, 15 ameliyathane, 105 yoğun bakım ve palyatif yatağı, bin araçlık otopark, anjiyo, KVC, onkoloji hizmet birimleri ve yanık ünitesinin yanı sıra anaokulu ile kreş yer alacak.

Kaynak: AA