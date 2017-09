Yalova'dan Kısa Kısa

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olan huzurevi sakinlerinin oluşturduğu Bocce takımı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı ziyaret etti.



Ziyarette, huzurevi sakinlerine Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisi ve aynı zamanda Bocce antrenörü Didem Eliaçık da eşlik etti.



Türkiye genelinde tüm illerde yaşayan huzurevi sakinlerinin oluşturduğu Bocce liginde yer alan takımı kutlayan Başkan Salman, "Sizler genç nesillere örnek olabilecek bir işe imza attınız. Sporun her yaşta yapılabileceğini bizlere gösterdiniz. Genç nesiller umarım sizlerin bu başarılarınızı örnek alarak sporu severler. Başta antrenörünüz Didem Eliaçık olmak üzere sizlere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Başkan Salman'dan şehi·t ve gazi· yakınlarına zi·yaret



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret ederek şehit ve gazi yakınlarının çocuklarına kırtasiye malzemesi dağıttı.



Başkan Salman, şehit ve gazi yakınlarının çocuklarıyla tek tek ilgilendi.



Gazi, şehit yakınları ve çocuklarına yönelik konuşma yapan Salman, şunları kaydetti:



"Sizler bu vatanı canlarını hiçe sayarak gerek şehit gerek gazilik unvanı alan kahramanlarımızın emanetlerisiniz. Sizler için ne yapsak azdır. Değişik zaman dilimlerinde bu dernek altında bulunan kardeşlerimize yapmış olduğumuz etkinliklerle de bir arada görmek ve bir arada olmalarını sağlamak bizim gibi yöneticilerin görevidir. Şehrin emini olarak bizim sorumluluğumuz bu konuda oldukça fazla. Dernek Başkanımız sayesinde de sizlerle buluşarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Vermiş olduğumuz bu küçük hediyeler inanın sizlerle bir araya gelmek için vesile olmakta. Ayrıca birçok dernek üye sayısının artmasını isterken, Böyle derneklerin üye sayısının artmamasını istemiyoruz. Ama her yerde belirttiğim gibi biz bunları dile getirirken maalesef ülkemizde böyle acı haberleri hemen hemen her gün alıyoruz. Yüce Rabbimize bu sayının artmaması için dua ediyoruz."