Yalova'daki termal otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yalova'daki termal otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındı

Yalova'daki termal otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındıYalova'da, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren termal oteller, 8 Haziran'da yeniden hizmet vermeye başlayacak.

06.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:55

Yalova'daki termal otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındı

Yalova'da, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren termal oteller, 8 Haziran'da yeniden hizmet vermeye başlayacak. İşletmelerde koronavirüse karşı tüm hazırlıklar tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi döneminde normalleşme süreciyle birlikte otellerin haziran ayından itibaren açılacağını duyurmasının ardından Yalova'daki termal otellerde hazırlıklar tamamlandı. Sınırların açılması ve uçuşların yeniden başlamasıyla hem yerli hem yabancı turiste uygulanacak koronavirüs önlemli tatil uygulamaları kapsamında Yalova'daki termal otellerde de bir dizi önlemler alındı.

TEK TEK ATEŞLERİ ÖLÇÜLÜYOR

Termal otellerdeki dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı. Müşteri, otele girince valizleri otel personeli tarafından alınarak dezenfekte edilecek. Ateşi ölçülecek müşteriler, ellerini dezenfekte ettikten sonra sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde resepsiyon görevlisiyle hiçbir temasta bulunmadan kayıt işlemi yaptıracak. Restoranda ise menülerin elden ele gezmesini önlemek amacıyla QR kod uygulaması kullanılarak, dijital ortamdaki menüye erişerek sipariş verilecek. Koronavirüs belirtisi gösteren müşteriler ise izolasyon odasına alınarak sağlık personeli tarafından kontrol altına alınacak.

'GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ORTAM OLUŞTURDUK'

Alınan tedbirlerle ilgili bilgiler aktaran Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hüğül, "Termal bölgesindeki otelimiz 8 Haziran'da kapılarını açacak. Bu dönemde bir dizi önlemler aldık. Bu önlemler dahilinde tüm olumlu olumsuz senaryolar üzerinde çalışarak misafirlerimiz için güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturduk. Hijyen ve güvenlik kriterlerimizi bu dönemde yeniden tanımladık. Misafir girişlerinde termal kamerayla ateş ölçümleri yapıldıktan sonra misafir kabul kısmına alıyoruz. Maskesi olmayan misafirlerimiz için ücretsiz olarak maske veriyoruz. Otelimize gelen misafirlerimizin valizleri, ekibimiz tarafından dezenfekte ediliyor. 14 gün içerisinde ziyaret ettikleri yerler ve herhangi bir kronik rahatsızlığının bulunup bulunmadığını da misafirlerimizden öğreniyoruz" dedi.

MENÜLERDE QR KOD UYGULAMASI BAŞLADI

Bulaş riskini azaltmak için QR kod uygulaması başta olmak üzere bir işletmede birçok önlemin alındığını belirten Hüğül, "Ateş ölçümlerinde herhangi bir risk durumunda önceden hazırlamış olduğumuz izolasyon odasına alınıyor. Asansör önlerinde de önlemleri unutmadık. Asansör önlerinde ayaklı dezenfektan sistemlerimiz var. Sosyal mesafe zemin uyarılarımız yer almaktadır. Açık büfede misafirlerimizin yemeklerle bire bir temasını engellemek adına fiber bir paravan koyarak servislerin mutfak personeli tarafından yapılmasının sağlamış bulunmaktayız. Tüm restoranda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun masa düzeni yapılmıştır. İzolasyon kurallarını geliştirmek adına tek kullanımlık servis ekipmanları kullanmaktayız. Misafirlerimizin temassız olarak menülere erişim sağlaması için telefonlarından masalardaki barkodları okutarak alakart veya restoran menülerine ulaşmalarını sağlamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Yalova'daki termal otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Son dakika: Libya Ordusu, 'Zafer Yolları' isimli yeni bir harekat başlattı
Son dakika: Libya Ordusu, "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Adnan Menderes Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Rafet El Roman Beyazıt Öztürk
Spor Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Kaza Kadın Malatya
Şu an buradasınız: Yalova'daki termal otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 12:57:43. #1.15#
title