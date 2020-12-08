Yalova'daki silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı
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Yalova'daki silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı

08.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:40
Yalova'daki silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı

Yalova'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Yalova'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Merkez Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan iki grubun silahlı çatışmasının ardından gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ç.Y, E.O.K. ve E.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 4 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan silahlı çatışmaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, sokakta yürüyen 2 kişiye iş yerinden silahla ateş edilmesinin ardından sokaktaki şüphelilerin de silahla karşılık verdiği görülüyor.

Kurtuluş Sokak'ta 4 Aralık'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma yaşanmış, E.Ö.K, E.Y, O.M, A.Y, S.K. ile karşı tarafta bulunan Ç.Y. ve B.B. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin üst aramalarında olayda kullanılan 3 tabanca ve 10 fişek ele geçirilmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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