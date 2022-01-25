Yalova'daki şifalı kaplıcalar geçen yıl yarım milyon turist ağırladı

TERMAL, YALOVA (AA) - Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Yalova'nın şifalı kaplıca tesislerinde geçen yıl yaklaşık 500 bin turist konakladı.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Yalova, yerli ve yabancı turistlere dört mevsim termal tatili yapma imkanı sunuyor.

Kentte 5 bin yatak kapasiteli Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ile belediye belgeli işletmeler her yıl turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Roma, Bizans, Osmanlı Devleti döneminde de şifalı termal kaplıcalarıyla ilgi gören Yalova, Kovid-19 salgınına rağmen 2021'de ABD, Almanya, İran, Ürdün, Rusya, Portekiz, İsviçre, Sri Lanka, Yunanistan gibi ülkelerden gelen 120 bin civarında yabancı turistin de arasında yer aldığı yaklaşık yarım milyon turisti yatılı ağırladı.

Geçen yıl 35 bini aşkın turistin konakladığı Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, en fazla Rus turistlerin tesise ilgi gösterdiğini belirtti.

Rusya'dan gelen misafirlerin eylül sonu ve mayıs ayları arasında günübirlik ya da konaklamalı olarak tercihte bulunduğunu anlatan Gürbüzoğlu, şöyle devam etti:

"Buranın havasından, suyundan çok memnun kalıyorlar ve çok beğeniyorlar. İstanbul'dan günübirlik gelenler de çok oluyor. Bir taraftan doğa yürüyüşleri yapıyor bir taraftan da termal havuzlardan yararlanıyorlar. Aynı zamanda konaklamalı kalanlar da çok oluyor. Buranın havası onlara çok iyi geliyormuş. Oksijeni bol, suyunun ısısını çok beğeniyorlar o yüzden de çok tercih ediyorlar. Avrupa'dan da burayı tercih edenler çok oluyor. Almanya, Fransa ve İsviçre gibi ülkelerden gelen misafirlerimiz de var."

Gürbüzoğlu, kentteki termal tesislerin konaklama dışında 385 bin günübirlikçiyi de ağırladığını bildirdi.

"Yalova'da çok güzel ve değerli bir kaynağımız var"

Karaderili Şirketler Grubu'na ait 2 bin 200 yatak kapasiteli termal otel Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu da tesisin kurulduğu günden itibaren en fazla Arap müşteriler tarafından tercih edildiğini aktardı.

Rusya, Ukrayna ve Romanya gibi ülkelerden de turistlerin geldiğini dile getiren Çiloğlu, "Avrupa ülkelerinden de gelen misafirlerimiz var. Onlardan da oldukça olumlu dönüşler alıyoruz. Yalova'da çok güzel ve değerli bir kaynağımız var. Bizim bu serveti çok iyi bir şekilde pazarlama çabamız var." ifadesini kullandı.