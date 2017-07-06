Yalova'daki Kuvvetli Yağış

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde, önceki gün etkili olan kuvvetli yağış ve derelerin taşması sonucu zarar gören bölgede incelemelerde bulundu.



Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz ve beraberindeki yetkililerle, Koru beldesinde meydana gelen su baskınına ilişkin hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.



Yılmaz, dere taşkınının gerçekleştiği bölgede hasar gören ev ve seraları gezdi, mağdur durumdaki üretici ve vatandaşlarla görüştü.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz, hasar tespitine olayın yaşandığı ilk günden başlandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Can kaybına ve yaralanmalara sebep olabilecek büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. İlk andan itibaren valiliğimiz koordinesinde çalışma ekipleri oluşturduk ve gerekli tedbirleri aldık. Öncelikle vatandaşlarımızın evlerine girebilmesi için evlerde hasar tespit çalışmalarına hız verdik. Şimdi devlet,vatandaş el birliğiyle bu yaraları saracağız ve kısa sürede buradaki mağduriyeti gidereceğiz. Öncelikle köprünün yapılması ve dere yatağının ıslahıyla ilgili çalışmalar Bölge Müdürlüklerine vermiş olduğumuz talimatlarla Valiliğimiz koordinesinde daha kısa sürede bitirilecektir. Hasar tespit çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak olup, beldenin eski hale gelmesi için el birliğiyle gayret göstereceğiz."