Yalova'daki Kuvvetli Yağış Denizin Rengini Değiştirdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde, etkili olan kuvvetli yağışın ardından, Samanlı Dağlarından doğan derelerin taşıdığı çamurlu sular, denizin rengini kahverengiye çevirdi.

BİRÇOK EV VE SERAYI SU BASTI

Yalova'da, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, yatağında ıslah çalışmaları süren derenin taşması sonucu bazı evlerin alt katlarını su basmış, çoğu çiçek yetiştirilen seralar ise sular altında kaldı.

Samanlı Dağlarından doğan derelerin taşıdığı çamurlu sular, denizin rengini kahverengiye boyarak, ilginç görüntüler oluşturdu.