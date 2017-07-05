Yalova'daki Kuvvetli Yağış Denizin Rengini Değiştirdi
Yalova'nın Koru beldesinde, etkili olan kuvvetli yağışın ardından dereler vasıtasıyla taşınan çamurlu sular, denizin rengini kahverengiye boyadı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde, etkili olan kuvvetli yağışın ardından, Samanlı Dağlarından doğan derelerin taşıdığı çamurlu sular, denizin rengini kahverengiye çevirdi.
BİRÇOK EV VE SERAYI SU BASTI
Yalova'da, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, yatağında ıslah çalışmaları süren derenin taşması sonucu bazı evlerin alt katlarını su basmış, çoğu çiçek yetiştirilen seralar ise sular altında kaldı.
Samanlı Dağlarından doğan derelerin taşıdığı çamurlu sular, denizin rengini kahverengiye boyarak, ilginç görüntüler oluşturdu.