Yalova'daki kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma modeline geçildi
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Yalova'daki kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma modeline geçildi

Yalova'da kamu kurum ve kuruluşlarında personelin birer gün aralıklı çalışmasına karar verildi.

Yalova'daki kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma modeline geçildi
02.09.2020 06:19 | Son Güncelleme: 02.09.2020 06:22

Yalova'da kamu kurum ve kuruluşlarında personelin birer gün aralıklı çalışmasına karar verildi..

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sonrası Vali Muammer Erol başkanlığında toplandığı duyuruldu.

Yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgınının yayılımını azaltmak amacıyla bugünden itibaren çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma modeline geçildiği belirtilen açıklamada, "Kurum ve kuruluşların üst yöneticisi tarafından onaylanan

esnek çalışma modelinin Valilik makamı oluruyla uygulamaya geçilmesine, bu esnek çalışma uygulamasından kurum amirleri ve birim yöneticilerinin hariç tutulmasına,

uygulamaya personel bazında yapılacak değerlendirme sonucu karar verilmesine, uygulamanın 1 gün çalışma 1 gün idari izin şeklinde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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