Yalova'daki işletmelerin kanuna aykırı çıkmaları kaldırılacak

Yalova Belediyesi tarafından kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle Gazipaşa Caddesi'nde yer alan işletmelerin kapalı çıkmalarının kaldırılması için verilen sürenin 4 Ağustos pazar günü dolacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, işletmelere verilen süre zarfında yıkımlar gerçekleşmezse 5 Ağustos pazartesi günü yıkım kararının uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, Yalova Belediyesine gelen müfettişlerin yapmış oldukları ve devam eden incelemeler sonuncunda İçişleri Bakanlığı tarafından AK Partili encümen üyelerinin de içinde bulunduğu dönemin sorumlularına soruşturma izni verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Vefa Salman, Gazipaşa Caddesindeki imar kanuna aykırı yapılan çıkmalardan dolayı yasal süreç başlatıldığını hatırlattı.

Konuyla ilgili müfettiş incelemesinin devam ettiğini ifade eden Salman şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı ilgililer hakkında soruşturma izni verdiğinden konuyla ilgili olarak başkan yardımcılarım, birim müdürleri ve çalışma arkadaşlarımla acil bir toplantı gerçekleştirdik. Daha önce alınan ve işletmecilere tebliğ edilen kararın uygulanması için gerekli talimatları verdim. Konunun aciliyeti nedeniyle 4 Ağustos pazar günü akşamına kadar imar kanuna aykırılıkların ve çıkmaların yasal sınırına getirilmemesi durumunda belediyemiz tarafından 5 Ağustos pazartesi sabahı yıkım kararı uygulanacaktır. Esnafımızın mağdur olmaması için gerekli hassasiyeti göstereceğini biliyorum. İşletmecilerimize ve kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: AA