İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi - Haberler
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İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde su basması nedeniyle ilkokulun laboratuvarında kimyevi maddelerin tepkimesi sonucu oluşan duman tahliye edildi.

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (İHA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde su basması nedeniyle ilkokulun laboratuvarında kimyevi maddelerin tepkimesi sonucu oluşan duman tahliye edildi.

Çiftlikköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur sonrası 75. Yıl Namık Kemal İlköğretim Okulu bodrum katını su bastı. Buradaki laboratuvara ulaşan su kimyevi maddelerin tepkimesine yol açtı. Tepkime sonrasında okulun bodrum katında oluşan dumana Yalova AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Zararsız olduğu belirlenen dumanın tahliyesi gerçekleştirilirken olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

(Erhan Erdoğan - İlkay Altay/ İHA)

İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Namık Kemal, Çiftlikköy, Yalova, su, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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