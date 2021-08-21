Yalova'daki helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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Yalova'daki helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Yalova'daki helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova'da polisin gerçekleştirdiği helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda, 10 zanlı gözaltına alındı.

Yalova'da polisin gerçekleştirdiği helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda, 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezinde önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Helikopter destekli yapılan operasyonda, 10 şüpheli yakalandı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 88 gram sentetik kannabinoid, 3 tabanca, 31 fişek ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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Yalova'daki helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Haberler
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