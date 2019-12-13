Yalova'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
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Yalova'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Yalova'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

13.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:16
Yalova'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik 300 polisin katılımıyla dün saatlerinde başlatılan geniş çaplı operasyonun geç saatlere kadar sürdüğü belirtildi.

Operasyonda uyuşturucu satıcısı 8 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilerek, yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile bunlara ait fişekler ve kaçak içki ele geçirildiği aktarıldı.

Çalışmalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişinin de yakalandığı ifade edildi.

Yalova'da dün polis ekiplerince hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatılmış, çok sayıda evde arama yapılmıştı.

Kaynak: AA
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