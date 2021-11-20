Yalova'daki bir cami, 'manzarayı kapatıyor' iddiasıyla mahkemelik oldu

Yalova Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Hacı Hafız Yaşar Sabri Yıldırım Camisi, deniz manzarasını kapattığı iddiasıyla, etrafındaki arsa sahibi firma tarafından mahkemeye verildi. Cami'nin 2018 yılında ismini taşıdığı hayırsever Hacı Hafız Sabri Yıldırım ve vatandaşlar tarafından ruhsatı alınarak inşasına başlandığı ve yapımının tamamlanmasıyla ibadete açıldığı belirtildi. Mahkemeye verilen caminin cemaati gelen tebligat ile büyük şaşkınlık yaşadı. Tebligatta, Yalova Belediyesi'ne, Milli Emlak'a ve Yalova Müftülüğü'ne cami çevresindeki arsanın sahibi olan firma tarafından ruhsatın iptali bina yapımının durdurulması istemiyle Bursa 4. İdare Mahkemesi'ne dava açıldığı belirtiliyordu. Tebligatta dava açılmasının gerekçesi olarak da deniz manzarasının kapanması nedeniyle, arsanın değer kaybına uğraması gösteriliyordu.

"İki gün önce acı bir haber aldık. Rabbim bize nasip etti, camimizi bu noktaya getirdik. Fakat burada boş arsası olan, yani herhangi bir inşası olmayan bir yerin sahibi bize dava açtı. Yalova Belediyesi'ne, Milli Emlak'a dava açtı. 'Bu binanın durdurulması ve ruhsatın iptali' diye. Biz yasal olmayan hiçbir şey yapmadık. Camimiz, kendisini bilmez art niyetli kişiler tarafından mahkemeye verilmiştir. Gerekçe olarak, caminin deniz manzarasını yok edip hak kaybı yarattığını söylemiş. Ne yazık ki Bursa 4. İdare Mahkemesi bunu kabul etmiş, dava olarak gündeme taşımıştır. Temelinden bu güne kadar hiçbir hukuksuzca iş yapmadan devletimize ve dinimize layık olacak şekilde camimizin inşasını tamamladık. Biz, 2018 tarihinde ruhsat aldık bu noktaya getirdik. Ama bu şahıs bu ruhsatın iptali ve yürütmeyi durdurma kararı almış. Bunu önce dinimizin, sonra kamuoyunun vicdanlarına havale ediyoruz. Yüce Mahkemenin vereceği kararı bekleyeceğiz. Biz bu işi artık insanlığın vicdanına bıraktık."