Yalova'daki berberlerde ilk gün yoğunluğu Yalova'da Pazartesi günü itibarı ile kapılarını aralayan 147 berber, kuaför ve güzellik salonunda ilk gün yoğunluğu yaşanıyor.

Yalova'da Pazartesi günü itibarı ile kapılarını aralayan 147 berber, kuaför ve güzellik salonunda ilk gün yoğunluğu yaşanıyor. Yalova Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şenol Ulutürk ildeki tüm berber ve kuaförlerin hafta sonuna kadar randevularının dolu olduğunu söyledi.

Korona virüs salgını dolayısıyla gidilen kısıtlamaların bazılarının ortadan kaldırılması ile birlikte 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü berberler kapılarını açtılar. Belirtilen kurallara uygun olarak müşterilerini kabul etmeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında yoğunluk yaşanıyor. Yalova Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şenol Ulutürk, "Yalova'da 147 berberler, kuaförler ve güzellik salonları Pazartesi günü itibarı ile açıldı. Tabi ki biz açılmadan önce tüm esnaflarımıza Covid19 testlerini yaptırdık. İşyerlerimizde dezenfektanlarımızı hazır bulunduruyoruz. Kullandığımız tüm makas tarak gibi malzemeleri de her tıraş sonrasında dezenfekte ediyoruz. Dezenfektan temini konusunda Yalova Belediyesi de bize ciddi şekilde destek verdi. Başta Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğü'müze teşekkürü bir borç biliyorum. Özellikle Covid19 testlerini yaptıran ilk il olarak da tüm Türkiye'ye örnek olmayı başardık" dedi.

Tüm randevular doldu

Yalova genelindeki tüm işletmelerinin hafta sonuna kadar randevularının ful olduğuna dikkat çeken Ulutürk, "Açıldığımız andan beri ciddi bir yoğunlukla karşı karşıyayız. Ancak tedbirlere sıkı sıkıya uyuyor ve belirtilen sayıdan fazla müşteriyi dükkana almıyoruz. Şu anda tüm berberlerimizin hafta sonuna kadar neredeyse tüm randevuları dolmuş durumda. Bunun önümüzdeki haftadan itibaren normale döneceğine inanıyoruz. Berberler sabah 09: 00 akşam 21: 00 aralığında çalışacaklar. Hafta sonu Pazar günleri tüm berber, kuaför ve güzellik salonları kapalı olacak. Sadece Ayrıca belediyeye başvuruda bulunduk. Bayram haftasında Pazar günü de açık olmayı istedik" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA