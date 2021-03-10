Yalova'daki 3 taşınmaz için özelleştirme ihalesi yapıldı
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Yalova'daki 3 taşınmaz için özelleştirme ihalesi yapıldı

10.03.2021 19:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:17
Yalova'daki 3 taşınmaz için özelleştirme ihalesi yapıldı

Yalova merkezdeki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Yalova merkezdeki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye hazinesi adına kayıtlı, Yalova merkez Kazımiye Mahallesi'ndeki 195 ada 13 parsel numaralı taşınmaz için en yüksek teklifi 2 milyon 40 bin lirayla Akdemir İnşaat İthalat İhracat Madencilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi verdi.

Aynı mahalledeki 185 ada 5 parsel numaralı taşınmaz için de en yüksek teklif 1 milyon 860 bin lirayla Akdemir İnşaat İthalat İhracat Madencilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinden geldi.

Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki 106 ada 1 parsel numaralı taşınmazın ihalesinde ise 1 milyon 930 bin lirayla en yüksek teklif Ömer Okucu tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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