Yalova'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Yalova'nın Altınova ilçesinde 3 araç ve bir bisikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Yalova-İzmit kara yolunun Tavşanlı Kavşağı mevkisinde, yaya geçidinden bisikletle geçmeye çalıştığı iddia edilen Azerbaycan uyruklu Hüseyin Zilfioğlu'na (21), M.T. idaresindeki 34 ABF 616 plakalı ve İ.E'nin kullandığı 56 AY 211 plakalı otomobiller çarptı. Kazaya sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç da karıştı.

Bisiklet sürücüsü Zilfioğlu, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zilfioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüseyin Zilfioğlu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazaya karışan araç sürücüleri ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA