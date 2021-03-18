Yalova'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı tutuklandı
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Yalova'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı tutuklandı

18.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:18
Yalova'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde müşterilerin adlarına usulsüz kredi çekerek zimmetine para geçirdiği ileri sürülen PTT çalışanı tutuklandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde müşterilerin adlarına usulsüz kredi çekerek zimmetine para geçirdiği ileri sürülen PTT çalışanı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, maaşlarını kurumdan çeken çok sayıda emeklinin üzerinden haberleri olmaksızın kredi çekerek zimmetine geçirdiği ileri sürülen PTT Çınarcık Şubesi çalışanı E.G, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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