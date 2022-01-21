Yalova'da zabıtadan yabancı dil yazılı tabelâ denetimi - Haberler
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Yalova'da zabıtadan yabancı dil yazılı tabelâ denetimi

Yalova'da zabıtadan yabancı dil yazılı tabelâ denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yalova'da, zabıta ekipleri, yasaklı olan yabancı dil yazılı tabelaları denetledi.

Yalova'da, zabıta ekipleri, yasaklı olan yabancı dil yazılı tabelaları denetledi.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde ilan ve reklam yönetmenliğine uymayan işletmelere denetim gerçekleştirildi. Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlere, Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Defterdarlığı ekipleri de katıldı. Yapılan denetimlerde Yalova Belediyesi ilan ve reklam yönetmenliğine uymayan veya aykırı tabela bulunduran işletmelere tutanak tutuldu. Bu işyeri sahiplerine, tabelalarının yüzde 75'inin Türkçe, yüzde 25'inin ise yabancı olması gerektiği yönünde ikazda bulunularak tabelalarını değiştirmesi için süre verildi. - YALOVA

Yalova'da zabıtadan yabancı dil yazılı tabelâ denetimi

Yalova'da zabıtadan yabancı dil yazılı tabelâ denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yalova Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yalova, Yerel, Haber

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