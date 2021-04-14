Yalova'da yüzlerce gemi ve tekne denetlendi

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, 1 Eylül 2020-15 Nisan 2021 tarihleri arasında denetlenen 346 gemi/teknenin 31'ine 136 bin lira idare para cezası uygulandığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, 1 Eylül 2020-15 Nisan 2021 tarihleri arasında denetlenen 346 gemi/teknenin 31'ine 136 bin lira idare para cezası uygulandığını bildirdi.

Parıldar, yaptığı açıklamada, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması adına balıkların üreme ve büyüme zamanları olan 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaklarının başladığını ifade etti.

Söz konusu av yasağının gırgır, trol, algarna, manyat ağları ile avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsadığını ifade eden Parıldar, "Bu gemiler 5/1 Nolu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde belirtilen kurallara uymak şartıyla uluslararası sularda avcılık yapabilecekler. Yine 4/1 Nolu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde belirtilen kurallara uymak şartıyla uzatma ağları ile avcılık yapmak, dönem boyunca serbest olacak." ifadelerini kullandı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 Eylül 2020 ile 15 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 346 adet deniz/gemi denetimi yaptığını da aktaran Parıldar, "Denetimler esnasında bakanlığımız tarafından getirilen yasak ve sınırlamalara uyulmadığı gerekçesiyle toplam değeri 136 bin lira olan 31 adet idari para cezası uygulanmıştır. Bu bağlamda doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillerin garanti altına alınması için getirilen yasaklara uyulmasını tüm balıkçılarımızdan önemle rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız