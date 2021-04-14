Yalova'da yüzlerce gemi ve tekne denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da yüzlerce gemi ve tekne denetlendi

Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Yalova'da yüzlerce gemi ve tekne denetlendi

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, 1 Eylül 2020-15 Nisan 2021 tarihleri arasında denetlenen 346 gemi/teknenin 31'ine 136 bin lira idare para cezası uygulandığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, 1 Eylül 2020-15 Nisan 2021 tarihleri arasında denetlenen 346 gemi/teknenin 31'ine 136 bin lira idare para cezası uygulandığını bildirdi.

Parıldar, yaptığı açıklamada, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması adına balıkların üreme ve büyüme zamanları olan 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaklarının başladığını ifade etti.

Söz konusu av yasağının gırgır, trol, algarna, manyat ağları ile avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsadığını ifade eden Parıldar, "Bu gemiler 5/1 Nolu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde belirtilen kurallara uymak şartıyla uluslararası sularda avcılık yapabilecekler. Yine 4/1 Nolu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde belirtilen kurallara uymak şartıyla uzatma ağları ile avcılık yapmak, dönem boyunca serbest olacak." ifadelerini kullandı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 Eylül 2020 ile 15 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 346 adet deniz/gemi denetimi yaptığını da aktaran Parıldar, "Denetimler esnasında bakanlığımız tarafından getirilen yasak ve sınırlamalara uyulmadığı gerekçesiyle toplam değeri 136 bin lira olan 31 adet idari para cezası uygulanmıştır. Bu bağlamda doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillerin garanti altına alınması için getirilen yasaklara uyulmasını tüm balıkçılarımızdan önemle rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Burak Deniz Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yalova'da yüzlerce gemi ve tekne denetlendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 14:34:29. #1.15#

title