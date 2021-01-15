Yalova'da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Yalova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Yalova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde yağmurun etkili olduğu yağış, yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren kar şeklinde devam etti.

Karayolları ekiplerinin Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde etkisini arttıran kar yağışına karşı tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluşturan kar yağışı, uzun süredir bekleyen çocukların da eğlenmesini sağladı.

Aileleriyle Süpürgelik mevkisine gelen çocuklar, kardan adam yapıp kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız