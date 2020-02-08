Yalova'da yük gemisi karaya oturdu-1
Yalova'da yük gemisi karaya oturdu-1YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle yük gemisi karaya oturdu.
08.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:08
Yalova'da yük gemisi karaya oturdu-1
YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle yük gemisi karaya oturdu.
Çınarcık açıklarında, etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 'Aster Alver' isimli yük gemisi, karaya oturdu. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)
Kaynak: DHA