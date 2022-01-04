Yalova'da yolcu minibüsü ve panelvan çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
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Yalova'da yolcu minibüsü ve panelvan çarpıştı: 5 yaralı

Yalova'da yolcu minibüsü ve panelvan çarpıştı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çiftkikköy ilçesinde bir yolcu minibüsüyle panalevanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Çiftkikköy ilçesinde bir yolcu minibüsüyle panalevanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizçalı Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Denizçalı Köyü Muhtarlığı'na 77 DC 481 plakalı yolcu minibüsü ile Y.K. yönetimindeki 77 ABM 006 plakalı panelvan ile çarpıştı. Kazada minibüste sıkışan bir yolcu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. - YALOVA

Yalova'da yolcu minibüsü ve panelvan çarpıştı: 5 yaralı

Yalova'da yolcu minibüsü ve panelvan çarpıştı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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