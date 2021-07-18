Yalova'da yol kenarındaki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da yol kenarındaki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yalova'da yol kenarındaki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Güven Kaya - Haberler | Güncel

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tavşanlı beldesi yolunda seyreden S.B. idaresindeki 59 DY 850 plakalı otomobil, arızalandığı için yol kenarında duran 06 BC 8995 plakalı tıra arkasından çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü S.B. araçta sıkışarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yalova'da yol kenarındaki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yalova'da yol kenarındaki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Emre Altuğ Tolga Akış Şahan Gökbakar
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Fatih Terim Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalova'da yol kenarındaki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 09:37:25. #1.14#

title