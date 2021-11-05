Yalova'da yoğun sis etkili oldu - Haberler
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Yalova'da yoğun sis etkili oldu

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Yalova'da yoğun sis etkili oldu

Yalova'da etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

YALOVA (AA) - Yalova'da etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kentte sisten dolayı görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.

Yoğun sis, kent merkezi ve çevresinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Ayrıca, sis dolayısıyla Yalova'daki feribot iskelelerinde araç yoğunluğu oluştu.

Feribotların iskelelere yanaşması sırasında olumsuzluk yaşanmaması için ekipler tarafından önlem alındı.

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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