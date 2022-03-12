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Yalova'da yoğun kar bekleniyor

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Yalova'da yoğun kar bekleniyor

Yalova için yoğun kar uyarısı yapıldı.

YALOVA (AA) - Yalova için yoğun kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalova'da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları (10-20 santimetre) bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları (20 santimetre ve üzeri) görüleceği tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte buzlanma, don ve tipiye bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Meteoroloji, Yalova, kar, Güncel, Haberler

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