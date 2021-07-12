Yalova'da yıllık 8 bin 900 ton kapasiteli midye üretimi gerçekleştirilecek

Yalova'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak başlatılan çalışmalar kapsamında midye yetiştiriciliğiyle ilgili 7 tesis yılda 8 bin 900 ton midye üretip ekonomiye yaklaşık 150 milyon lira katkı sağlayacak.

Yalova'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak başlatılan çalışmalar kapsamında midye yetiştiriciliğiyle ilgili 7 tesis yılda 8 bin 900 ton midye üretip ekonomiye yaklaşık 150 milyon lira katkı sağlayacak.

Marmara Denizinde etkisini gösteren müsilaj sorununa çözüm olacağı beklenen 7 midye çiftliğinin Çınarcık ve Armutlu ilçelerindeki kurulumu hızla ilerliyor. 7 çiftliğin yaklaşık 54 milyon lira maliyetle kurulacağı, 3 yıl sonra ise üretime geçmesiyle yıllık yaklaşık 126 milyon lira ciro elde edeceği ve tesislerde çalışacak 100 kişi ile birlikte bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Çınarcık ilçesinde kurulumu devam eden çiftliği yerinde ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yaptığı açıklamada Midye Çiftliğinin Marmara denizinde bir filtre görevi göreceğini ve müsilajla mücadelede önemli rol alacağını söyledi.

Yalova'ya bir değer kattıklarını ve Midye üretiminin sadece yetiştiricilik anlamında değerlendirmediklerini, belirten Parıldar, şunları kaydetti: "Sadece midye üretimini biz yetiştiricilik anlamında değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda yasak avcılıkla etkin bir mücadele de ana unsur olarak ön plana alıyoruz. Bunun yanında da özellikle Marmara'da canlı hayatının devamı için çok ciddi anlamda doğal resif alanlar olacağını biliyoruz. Yaklaşık 5, 6 yüz dekarlık alanda doğal resif oluşmuş olacak ve böylelikle canlıların üremesi içinde uygun ortamlar sağlanmış olacak. Son zamanlarda tabi Marmara'mız müsilajla gündeme geldi. Bildiğiniz üzere çift kabuklular midye müsilajında özellikle mücadelesinde çok önemli yer tutmakta. Midye üretimlerinde, midye çiftliklerinde dışarıdan kesinlikle bir beslenme yapılmamakta. Doğal ortamda bulunan organik atıkları ve mikroskopla ancak görülebilecek küçük canlıları tüketerek beslenmesini sağlamakta. Bu açıdan da baktığımız zaman ciddi manada Marmara denizin 'de bir filtre görevi görecek ve müsilajla mücadelede etkin bir rol alacak. Bu anlamda sayın bakanımızda denklere ettiler bizleri bu konuda ciddi manada destekliyorlar. Bizler de inşallah durmak yok çalışmaya devam. Üretime devam diyoruz ve yeni midye çiftliklerimizle Yalova'mıza yeni bir değer katıyoruz."

Çınarcık açıklarında kurulan midye çiftliğinde proje yöneticisi olarak görev alan Su Ürünleri Mühendisi Ali Evsen, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu projede yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanacağını dile getiren Ali Evsen, Yalova ekonomisine ve çevre illere büyük bir katkısı olacağını söyledi.

Evsen, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından her hafta çiftliğin bulunduğu alanlardan su ve midye numunesi aldığını, bunların tamamı kontrol altında yetiştirileceği için insanların gayet rahatla, güvenle tüketebileceği denizel protein kaynakları oluşturduğunu ifade etti.

Evsen şunları kaydetti:

Denizin içindeki fosfordur, azottur bunları alıp kullanılabilir, insan gıda tüketimine uygun hale getiriyor. Bunun yanında da protein anlamında da güzel bir besin, sağlımıza faydalı bir besin. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda Yalova için 4, 5 sene sonrasında çok daha farklı şeyler kullanabileceğiz. Özellikle yetiştiriciliğin her aşamasında, Tarım İl Müdürlüğü, Tarım bakanlığı tarafından kontrol edildiği bir ortamda yetiştirilen midyeler basında yayında midye hakkında çıkan olumsuz ön yargının tamamen önüne geçecektir. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı