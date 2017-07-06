Yalova'da Yeşil Alan Polemiği

Yalova'nın gündemine bomba gibi düşen ve en önemli polemik maddesi olan Akademik Odaların Açık Hava Müzesinin arsasının kendilerine verilmesi talebi Yalova Platformu ve Akademik Odaları karşı karşıya getirdi. Bu konuda bilgi veren Yalova Mimarlar Odası Başkanı İsmail Hakkı Gültekin kamuoyunun yanıltıldığını söyledi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise "kimse öküz altına buzağı aramasın" diye konuştu.



Akademik Odalar tarafından gerçekleştirilen, "Butik Kent Yalova" toplantısı sonrasında Mimarlar Odası Başkanı İsmail Hakkı Gültekin'in Uygulama Oteli'nin karşısında yer alan Açık Hava Müzesinin arsasını talep etmesine tepki gösteren Yalova Platformu, alanın Akademik Odalara verilmesine karşı olduklarını yazılı açıklama yaparak dile getirdi. Bunun sonrasında ise bir açıklamada bulunan Yalova Mimarlar Odası Başkanı İsmail Hakkı Gültekin, alanın Yalova Platformunun iddia ettiği gibi yeşil alan değil 4 kat imarlı konut alanı olduğunu belirti. Birilerinin bilinçli olarak kamuoyunu yanıltmak istediğine vurgu yapılan Gültekin, "Son günlerde odalarımız gündemde tutularak dere kenarında yeşil alana tecavüz edeceğimiz ifade edilmektedir. Bahse konu yer 2013 yılı itibarı ile arsa haline dönüştürülmüş ve çevre ada emsalleri gibi 4 kat tabanda %40 toplamda 1.60 yapı imarlıdır. Nedense bu durum çevreciliği tekeline almak isteyenlerce göz ardı edilmiş ve kamuoyu yanıltılmıştır. Bu talebe ısrarcı olmamız buranın 2013 yılı öncesi gibi yeşil alana dönüşmesi halinde mümkün olacaktır. Kaldı ki bu konuda belediyemiz tarafından bizlere her hangi bir taahhütte bulunulmamıştır. Yeşile, ağaca, doğaya ve tarihsel dokuya saygımız, mücadelemiz ortadayken bu yönde suçlamayı Akademik Odalar olarak hak etmiyoruz. Akademik odaların varlığı bu bölgenin yeşil alan ve kültürel etkinliklerine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz ve bu konuda söz veriyoruz. Hukuk, çevre, kamu yararı ve Yalova halkının öncelikleri tavizi olmayan ana ilkemizdir" dedi.



"Doğmamış tayın belini kırmayın"



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'da olayın gereksiz yere polemik konusu yapıldığını, alınan ne bir karar nede verilmiş bir söz olmadığını belirtti. Salman ise birilerinin gereksiz yere öküz altında buzağı arayışına girdiğini belirterek, "Akademik Meslek Odaları bize bir bina yapmak istediklerini dile getirerek Açık Hava Müzesinin yerini istediler. Ben onlara olumlu yada olumsuz bir cevap vermedim. Kimse öküz altında buzağı aramasın. Mimarlar Odası ve Yalova Platformu arasında bu konu kayıkçı kavgasına dönüştü. Bizde bir deyim vardır, 'At doğurmadan tayın belini kırma' derler. Ortada verilmiş bir söz yok. Verilen bir yer de yok. Sünni bir gündem oluşturuldu. Öyle kamuya ait bir yeri birilerine vermek de öyle kolay değil. Önce bunu meclise getirmemiz gerekiyor. Meclisin bunu onaylaması gerekiyor. Orada ne yapılacağı da önemli. Belediye olarak o arazide bizim başka planlarımız ve tasarruflarımız da var. Bunu da kimse sormuyor. Kamunun malı üstünde fırtınalar koparmak kamuyu meşgul etmekten başka bir şey değil" diye konuştu. - YALOVA