Yalova'da yeni Kovid-19 tedbirleri açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yalova'da yeni Kovid-19 tedbirleri açıklandı

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Yalova'da yeni Kovid-19 tedbirleri açıklandı
21.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:09

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Muammer

Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bazı kararlar aldığı bildirildi.

Açıklamada, meclisin, sinema, tiyatro, konser salonları, halı saha, bilardo salonları, lunapark, internet kafe, tematik parklar ile ilgili Gençlik ve Spor, İl Milli Eğitim, İl Kültür ve Turizm, emniyet, zabıta, jandarma tarafından denetim ekipleri oluşturulmasına yönelik karar verdiği belirtildi.

Tüm ilde maske zorunluluğunun emniyet, jandarma, zabıta ve vatandaşlar tarafından takibin yapılmasının kararlaştırıldığı duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taziyelerle ilgili alınmış olan hıfzıssıhha kararına uyulması hususunda belediye, jandarma, din görevlilerinin cenaze sahiplerini bilgilendirmeleri ve denetlemeleri, köy alanlarında vefat edenlerin yakınlarının taziye yasağı hususunda bilgilendirmelerinin imamlar ve muhtarlar tarafından yapılması, camilerde cenaze merasimi yapılmaması kararlaştırılmıştır.

Nikah, düğüne katılanların ateş ölçümü, isim ve cep telefonu numaralarının alınması, maskesi olmayan müşterilere düğün salonları işletmecilerinin maske temin etmesi ve işletmelerde kurallara uyulması hakkında

düğün sahipleri ile işletmeci aralarında taahhütname imzalanarak düğün sahiplerinin

kurallara uyulması hususunda sorumlu tutulması, 65 yaş üstünün 09.00-21.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile izin verildiğinden emniyet ve jandarma tarafından bu konuda denetimlerin yapılması, kuaför, AVM, toplu taşıma, kahvehane, günübirlik tesisler, lokanta, kafeler, spor merkezleri ve sahil bantları, piknik yerlerinde mesafe, hijyen ve kişi sayı konusunda valiliğimizce oluşturulmuş olan denetim ekiplerince denetimlerin devam edilmesine, toplu taşıma araçlarının durak başlangıçlarında dezenfekte edilmesi ve belediye ve ilgili oda temsilcileri ile denetimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

Evde bilgisayarı veya interneti olmayan öğrenciler için uzaktan erişim noktaları oluşturulması ve bu öğrenciler için okullarda belirlenen sınıflarda eğitim görmelerinin gerçekleştirilmesi, mahalle denetim ekipleri olarak mahalle muhtarlıklarınca oluşturulacak varsa okul görevlisi (müdür yardımcısı vs), muhtar ve din görevlisinin yer alacağı denetim ekiplerinin kurulması, denetim ekiplerinde eksiklik olmaması kararlaştırılmıştır.

Test sonucu pozitif çıkan ve hastanede yatırılarak tedavisi yapılan hastaların hastaneden taburcu olurken 'Güvenilir Kişiler'

mobil uygulaması hakkında bilgilendirilmeleri ve hastane personeli tarafından uygulamanın hastanın telefonuna indirilerek kurulumunu yapması, test sonucu pozitif

çıkan evinde tedavisi planlanan vakalara ise ilk filyasyonunu gerçekleştiren ekibin 'Güvenilir Kişiler' mobil uygulaması hakkında bilgilendirme yapması ve uygulamayı kişinin akıllı telefonuna kurulumunu gerçekleştirmesi, denetimcinin mobil uygulamayı kendi telefonuna da indirerek aktif olarak kullanması, ekiplerde Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinin yer alması, bu uygulama ile pozitif vaka ve temaslılarının takiplerinin daha efektif ve verimli yapılmasının sağlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış Güncel
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi Ekonomi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü Ekonomi
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Cinsellik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi Ekonomi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı Güncel
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Angela Merkel Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Ozan Güven Onur Saylak Demet Akalın
Spor Erol Bulut Fatih Terim Süleyman Seba Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Yalova'da yeni Kovid-19 tedbirleri açıklandı - Yalova
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 11:12:34. #1.14#
title