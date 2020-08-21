Yalova'da yeni Kovid-19 tedbirleri açıklandı Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Muammer

Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bazı kararlar aldığı bildirildi.

Açıklamada, meclisin, sinema, tiyatro, konser salonları, halı saha, bilardo salonları, lunapark, internet kafe, tematik parklar ile ilgili Gençlik ve Spor, İl Milli Eğitim, İl Kültür ve Turizm, emniyet, zabıta, jandarma tarafından denetim ekipleri oluşturulmasına yönelik karar verdiği belirtildi.

Tüm ilde maske zorunluluğunun emniyet, jandarma, zabıta ve vatandaşlar tarafından takibin yapılmasının kararlaştırıldığı duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taziyelerle ilgili alınmış olan hıfzıssıhha kararına uyulması hususunda belediye, jandarma, din görevlilerinin cenaze sahiplerini bilgilendirmeleri ve denetlemeleri, köy alanlarında vefat edenlerin yakınlarının taziye yasağı hususunda bilgilendirmelerinin imamlar ve muhtarlar tarafından yapılması, camilerde cenaze merasimi yapılmaması kararlaştırılmıştır.

Nikah, düğüne katılanların ateş ölçümü, isim ve cep telefonu numaralarının alınması, maskesi olmayan müşterilere düğün salonları işletmecilerinin maske temin etmesi ve işletmelerde kurallara uyulması hakkında

düğün sahipleri ile işletmeci aralarında taahhütname imzalanarak düğün sahiplerinin

kurallara uyulması hususunda sorumlu tutulması, 65 yaş üstünün 09.00-21.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile izin verildiğinden emniyet ve jandarma tarafından bu konuda denetimlerin yapılması, kuaför, AVM, toplu taşıma, kahvehane, günübirlik tesisler, lokanta, kafeler, spor merkezleri ve sahil bantları, piknik yerlerinde mesafe, hijyen ve kişi sayı konusunda valiliğimizce oluşturulmuş olan denetim ekiplerince denetimlerin devam edilmesine, toplu taşıma araçlarının durak başlangıçlarında dezenfekte edilmesi ve belediye ve ilgili oda temsilcileri ile denetimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

Evde bilgisayarı veya interneti olmayan öğrenciler için uzaktan erişim noktaları oluşturulması ve bu öğrenciler için okullarda belirlenen sınıflarda eğitim görmelerinin gerçekleştirilmesi, mahalle denetim ekipleri olarak mahalle muhtarlıklarınca oluşturulacak varsa okul görevlisi (müdür yardımcısı vs), muhtar ve din görevlisinin yer alacağı denetim ekiplerinin kurulması, denetim ekiplerinde eksiklik olmaması kararlaştırılmıştır.

Test sonucu pozitif çıkan ve hastanede yatırılarak tedavisi yapılan hastaların hastaneden taburcu olurken 'Güvenilir Kişiler'

mobil uygulaması hakkında bilgilendirilmeleri ve hastane personeli tarafından uygulamanın hastanın telefonuna indirilerek kurulumunu yapması, test sonucu pozitif

çıkan evinde tedavisi planlanan vakalara ise ilk filyasyonunu gerçekleştiren ekibin 'Güvenilir Kişiler' mobil uygulaması hakkında bilgilendirme yapması ve uygulamayı kişinin akıllı telefonuna kurulumunu gerçekleştirmesi, denetimcinin mobil uygulamayı kendi telefonuna da indirerek aktif olarak kullanması, ekiplerde Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinin yer alması, bu uygulama ile pozitif vaka ve temaslılarının takiplerinin daha efektif ve verimli yapılmasının sağlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: AA