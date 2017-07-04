Yalova'da "Yazlık Sinema Günleri"

Yalova Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Yazlık Sinema Günleri"nin başlayacağı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve 1 hafta sürecek etkinlikte, Türk sinemasının unutulmaz filmleri Yalovalılar ile buluşacak.



Yalovalılar tarafından büyük beğeni toplayan ve yoğun ilgi gören etkinliğin 6 Temmuz Perşembe günü "Kara Gözlüm" filmi ile başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Etkinliğin gala gecesinde Türk sinemasının 'Sultan' lakabıyla tanınan ünlü ismi Türkan Şoray da Yalovalılar ile buluşacak. TİGEM Dereağzı'nda (1. kapı) yapılacak etkinlik 1 hafta sürecek. Filmler 21.00'de başlayacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için 20.15'te 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan TİGEM'e ücretsiz servis kaldırılacak. 7 Temmuz Cuma Yalancı Yarim, 8 Temmuz Cumartesi Salak Milyoner, 9 Temmuz Pazar Tatlı Dillim, 10 Temmuz Pazartesi Süt Kardeşler, 11 Temmuz Salı Beyoğlu Güzeli, 12 Temmuz Çarşamba Hababam Sınıfı filmleri beyaz perdeye yansıtılacak."