Yalova'da "Yazlık Sinema Günleri"

Yalova'da "Yazlık Sinema Günleri"

Yalova Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Yazlık Sinema Günleri"nin başlayacağı bildirildi.

Yalova'da

Yalova Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Yazlık Sinema Günleri"nin başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve 1 hafta sürecek etkinlikte, Türk sinemasının unutulmaz filmleri Yalovalılar ile buluşacak.

Yalovalılar tarafından büyük beğeni toplayan ve yoğun ilgi gören etkinliğin 6 Temmuz Perşembe günü "Kara Gözlüm" filmi ile başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etkinliğin gala gecesinde Türk sinemasının 'Sultan' lakabıyla tanınan ünlü ismi Türkan Şoray da Yalovalılar ile buluşacak. TİGEM Dereağzı'nda (1. kapı) yapılacak etkinlik 1 hafta sürecek. Filmler 21.00'de başlayacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için 20.15'te 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan TİGEM'e ücretsiz servis kaldırılacak. 7 Temmuz Cuma Yalancı Yarim, 8 Temmuz Cumartesi Salak Milyoner, 9 Temmuz Pazar Tatlı Dillim, 10 Temmuz Pazartesi Süt Kardeşler, 11 Temmuz Salı Beyoğlu Güzeli, 12 Temmuz Çarşamba Hababam Sınıfı filmleri beyaz perdeye yansıtılacak."