Yalova'da yasa dışı avlanan 8 ton midye ele geçirildi - Haberler
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Yalova'da yasa dışı avlanan 8 ton midye ele geçirildi

Yalova'da yasa dışı avlanan 8 ton midye ele geçirildi
AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova'nın Altınova ilçesinde yasa dışı avlanan yaklaşık 8 ton canlı kara midye, Marmara Denizi'ne geri bırakıldı.

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde yasa dışı avlanan yaklaşık 8 ton canlı kara midye, Marmara Denizi'ne geri bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Altınova'daki tersaneler bölgesinde yasa dışı midye avcılığına müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, ele geçirilen 350 çuvaldaki yaklaşık 8 ton canlı kara midyenin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri ekiplerine teslim edildikten sonra denize bırakıldığı kaydedildi.

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri

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