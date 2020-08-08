Yalova'da yanan araca pet şişeli müdahale Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Bayraktepe tesisleri önünde bir kargo aracının motor bölümünde yangın çıktı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Bayraktepe tesisleri önünde bir kargo aracının motor bölümünde yangın çıktı. Yangına müdahalede yangın söndürme tüpleri yetersiz kalınca çevredeki vatandaşlar ellerine aldıkları pet şişelerdeki sularla aracı söndürmeye çalıştılar.

Bir kargo firmasına ait 34 BB 328 plakalı araç Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Bayraktepe tesisleri önünde motor bölümünden yanmaya başladı. Motordan çıkan dumanları fark eden araç sürücüsü yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Ancak yangın tüpleri motor kısmındaki yangını söndüremeden bitti. Araçtaki yangının büyüyeceği telaşı ile su aramaya başlayan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Ellerine aldıkları pet şişelerdeki suları aracın motor aksamına dökerek söndürdüler. Aracın motorunda büyük hasar gelirken her hangi bir yaralanma yaşanmadı. Hasarlı araç olay yerine çağrılan başka bir araçla çekildi. - YALOVA

Kaynak: İHA