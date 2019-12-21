Yalova'da yaklaşık 2 metrelik ölü orkinos sahile vurdu
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Yalova'da yaklaşık 2 metrelik ölü orkinos sahile vurdu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 200 kilogramlık ölü orkinos kıyıya vurdu.

21.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:30
Yalova'da yaklaşık 2 metrelik ölü orkinos sahile vurdu

'nın ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 200 kilogramlık ölü orkinos kıyıya vurdu.

Sahil Mahallesi'ndeki plajda yürüyüş yaparken, kıyıya vuran orkinosu gören vatandaşlar, Çiftlikköy Belediyesi ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen ekipler, 2,2 metre uzunluğunda ve 200 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen orkinosu, iş makinesi yardımıyla sahilden aldı.

Ekipler, balığı uygun ortamda gömmek üzere alandan uzaklaştırdı.

Kaynak: AA
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