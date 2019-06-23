Yalova'da viyadükten devrilen otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Yalova'da otoyolda viyadükten devrilerek hurdaya dönen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda, İstanbul yönüne seyreden Rıfat Civci (65) idaresindeki 34 GF 2094 plakalı otomobil, Kılıç mevkisi üçüncü viyadükte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten araziye devrildi.

Hurdaya dönen araçtaki sürücü Civci ile Nuray Civci (61), Enes Erdoğan (8) ve Nisanur Turan (14) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nisanur Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA