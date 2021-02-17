Yalova'da uyuşturucu uygulamalarında yakalanan 8 kişi tutuklandı
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Yalova'da uyuşturucu uygulamalarında yakalanan 8 kişi tutuklandı

17.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:37
Yalova'da uyuşturucu uygulamalarında yakalanan 8 kişi tutuklandı

Yalova'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonları ve uygulamalarda gözaltına alınan 71 kişiden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yalova'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonları ve uygulamalarda gözaltına alınan 71 kişiden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1-15 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu madde suçlarına karışan kişilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.

Narkotim destekli düzenlenen planlı operasyonlar, "Narko-Alan"da şok uygulamalar ve risk analizlerine bağlı yapılan yol kontrollerinde, uyuşturucu madde suçlarına karışan 71 şüphelinin yakalandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"71 şahıs yakalanarak haklarında işlem yapılmıştır. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanan 3, uyuşturucu suçlarından kesilmiş hapis cezaları bulanan 5 olmak üzere toplam 8 şahıs adli işlemleri akabinde cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca uyuşturucu madde suçlarına karışan şahıslardan 290 gram metamfetamin, 160 gram sentetik kannabinoid ve 10 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi, tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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