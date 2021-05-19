Uyuşturucu üretmek için saksıda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı yakalandı
Yalova'da evinin terasında çiçek saksıları içinde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Yalova'da evinin terasında çiçek saksıları içinde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar doğrultusunda Afganistan uyruklu A.A'ya yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.
Dere Mahallesi'nde şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, terastaki saksılarda Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
Narkotik köpeği "Venüs"ün de kullanıldığı aramalarda çekyat ve dolapların içinde kurutularak içime hazır hale getirilmiş uyuşturucunun yanı sıra 10 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı