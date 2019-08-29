Yalova'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon

29.08.2019 10:09

YALOVA'da polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyon yaptı. 13 adrese eş zamanlı düzenlenen 120 polisin katıldığı, çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, aramalar sürerken, şüpheliler de gözaltına alınıyor. Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir grubun uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelilerin kimliklerini teknik ve fiziki takip ile belirleyen polis, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Narkotik Polisi, şafak vakti, çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle tespit edilen 13 adrese baskın düzenledi. Narkotik köpekleri 'Gölge' ve 'Zeytin'in de kullanıldığı operasyonda, baskın yapılan ev ve iş yerlerinde arama başlatıldı. Polis, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelileri gözaltına alıyor.

Kaynak: DHA