Yalova'da uyuşturucu suçundan aranan bir kişi denetimde yakalandı
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Yalova'da uyuşturucu suçundan aranan bir kişi denetimde yakalandı

Yalova'da uyuşturucu suçundan aranan bir kişi denetimde yakalandı
Anadolu Ajansı / Güven Kaya - Haberler | Güncel

Yalova'nın Altınova ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan kişi trafik denetiminde yakalandı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan kişi trafik denetiminde yakalandı.

Altınova'da gece saatlerinde uygulama yapan jandarma trafik ekipleri, durdurdukları bir araçta uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan aranan E.A'yı gözaltına aldı.

E.A'nın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen E.A'nın işlemlerinin ardından adliye mercilere sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

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