Yalova'da uyuşturucu sevkiyatına polis engel oldu

Yalova'da, geçiş güzergahında uyuşturucu sevkiyatına engel olan polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği ile "Narkotim" ekipleri, bir araçta uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine, araç takibe alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Osmangazi Köprüsü Gişeler Yalova istikameti yol güzergahında durdurulan araçta, narkotik köpeği Zeytin'in eşliğinde yapılan aramalarda, arka koltuğa zulalanmış 6 pakette 3 kilo 670 gram sentetik metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.G.G, M.B.P. ve Y.Y. ise gözaltına alındı.

Başka bir araçta da uyuşturucu ele geçirildi

Narkotim ekiplerinin diğer çalışmasında ise aynı güzergahta durdurulan şüpheli araçta 1,68 gram metamfetamin, 1,05 gram esrar ve 2 lyrica sentetik hap ele geçirildi. Söz konusu araçtaki şüpheliler M.T. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.