Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

05.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:24
Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri iddia edilen 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Çiftlikköy, Çınarcık ve Termal ilçelerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 29 gram kubar esrar, uyuşturucu haplar, 2 tabanca, 218 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Pınar Gültekin Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Çağla Şıkel Bülent Ersoy Gonca Vuslateri
Spor Vitor Hugo Güven Yalçın Fırat Aydınus Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kaza Elazığ Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 13:26:32. #1.15#
title