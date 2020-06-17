Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama YALOVA'da emniyet ekiplerinin 11 adrese düzenledikleri eş zamanlı uyuşuturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

YALOVA'da emniyet ekiplerinin 11 adrese düzenledikleri eş zamanlı uyuşuturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aramaları bulunan 8 kişi de adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen ve haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen S.E. (38), H.D. (22), İ.G. (21), M.E. (33) ve B.Y. (17) yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise toplam 26,35 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranması bulunan R.D. (50), U.B. (31), M.D. (48), E.D. (28), Z.P. (46), S.T. (47), E.E. (42) ve S.G. (34) ise yakalanarak, gözaltına alındı. 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Operasyon aynı zamanda drone ile havadan gece ve gündüz takip edildi.

Kaynak: DHA