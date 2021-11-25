Yalova'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da belirlenen adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda seralarda hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

YALOVA (İHA) - Yalova'da belirlenen adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda seralarda hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, Çiftlikköy ilçesi Kılıç köyü mevkiinde belirlenen bir adrese fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 katlı bir ev ve 5 sera içerisinde 426 kök Hint keneviri, 3 kilo 920 gram esrar, 2 tabanca, bir pompalı tüfek ve 83 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.A. ve A.V.S. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - YALOVA

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirleyen babanın sosyal medyada yazdıkları kan dondurdu

13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirleyen babanın sosyal medyada yazdıkları kan dondurdu

 Akılalmaz olay! Dönercide kürdan istediği için öldürülmüş

Akılalmaz olay! Dönercide kürdan istediği için öldürülmüş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title