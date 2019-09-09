Yalova'da uyuşturucu operasyonu

09.09.2019 14:16

Yalova'da piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 436 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.



İstanbul'dan Yalova'ya uyuşturucu hap sevkıyatı yapılacağı istihbaratını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2 kişiyi teknik takibe aldı. Şahıslar Yalova'ya geldiklerinde düğmeye basan polis, zehir tacirlerini kıskıvrak yakaladı. Şahısların yanlarındaki çantalar içerisinde zulalanmış bin 436 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili S.N. ve A. T. isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İHA