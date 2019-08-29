Yalova'da uyuşturucu operasyonu

29.08.2019 08:56

Yalova'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele,Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinde görevli 150 polisin katılımıyla 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen adreslere sabah erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, narkotik dedektör köpeği "Zeytin" de kullanılarak arama yapıldı.

Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçiren ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA