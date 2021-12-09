Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan bir şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan bir şüpheli tutuklandı

Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan bir şüpheli tutuklandı
AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova'da uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

YALOVA (AA) - Yalova'da uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekipleri, 3-7 Aralık'ta il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli ve kullanımına yönelik planlı ve şok baskınlar gerçekleştirdi.

Ekipler, belirlenen 3 ev ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda 38,24 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu içiminde kullanılan 3 cam düzenek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. B.G. hakkında adli kontrol şartı tedbir kararı uygulandı. U.A'nın ise Kovid-19 karantinasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ayrıca, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan yakalanan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan bir şüpheli tutuklandı

Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan bir şüpheli tutuklandı

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

 Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

 EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 900 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 900 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title