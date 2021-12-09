Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan bir şüpheli tutuklandı

YALOVA (AA) - Yalova'da uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekipleri, 3-7 Aralık'ta il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli ve kullanımına yönelik planlı ve şok baskınlar gerçekleştirdi.

Ekipler, belirlenen 3 ev ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda 38,24 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu içiminde kullanılan 3 cam düzenek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. B.G. hakkında adli kontrol şartı tedbir kararı uygulandı. U.A'nın ise Kovid-19 karantinasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ayrıca, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan yakalanan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.