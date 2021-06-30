Yalova'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 kişi yakalandı
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Yalova'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 kişi yakalandı

Yalova'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'dan Yalova'ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 4 kişi yakalandı.

İstanbul'dan Yalova'ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul'dan Yalova'ya uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen M.T., Ç.D., O.E., Ö.B. isimli şahıslar Yenikapı-Yalova İDO Feribotundan indiği esnada yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.T.'nin adli aramasında bin 507 adet ecstasy sentetik uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Bir diğer şüpheli Ö.B.'nin aramasında 487 adet ecstasy, toplamda ise bin 994 adet ecstasy sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti suçundan yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülüyor. - YALOVA

Yalova'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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