Yalova'da üretildi şimdi Amerika'ya ihraç ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da üretildi şimdi Amerika'ya ihraç ediliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yalova'da üretildi şimdi Amerika'ya ihraç ediliyor

İTÜ Arı Teknokent ile Aksa Akrilik tarafından desteklenen "Porima" kıtaları aştı.

240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak
Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak

İTÜ Arı Teknokent ile Aksa Akrilik tarafından desteklenen "Porima" kıtaları aştı. Girişimci genç mühendisler tarafından Yalova'da üretilen üç boyutlu yazıcı filamentleri ABD'ye ihraç edilmeye başladı.

Porima'nın kurucu ortağı ve CEO'su Serhat Oran, 2020'de 7 kat büyüme kaydettiklerini belirterek, "Katma değerli üretime ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, ürünlerimizi Amerika'ya ihraç etmek bizim için tarifsiz bir duygu. Yakın zamanda Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına da girmeye hazırlanıyoruz. Yerli ürünleri tüm dünyaya ihraç edebilmek için en iyi malzemeleri geliştirmeye odaklanmış durumdayız" dedi.

"KITALARARASI İHRACATA BAŞLAYAN PORİMA'YI TEBRİK EDİYORUM"

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, Porima'yı ihracat başarısından dolayı kutlayarak, yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler geliştiren girişimleri desteklemeye önem verdiklerini dile getirdi.

Bu doğrultuda geleceğe yatırım yaptıklarını belirten Taş, " 'Girişimciliğe Değer' destek projemiz kapsamında, genç girişimcilere maddi destek ve mentorluk sağlıyoruz. Proje dahilinde ilk yatırımımızı, üç boyutlu yazıcılarda yerli kartuş dönemini başlatan Porima'ya yapmıştık. Böyle bir start up projesi içinde yer almak bizim için daima heyecan verici. Kıtalararası ihracata başlayan Porima'yı tebrik ediyorum" dedi.


Yalova'da üretildi şimdi Amerika'ya ihraç ediliyor
Yalova'da üretildi şimdi Amerika'ya ihraç ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Dilan Çıtak Burak Deniz Ahmet Kural
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yalova'da üretildi şimdi Amerika'ya ihraç ediliyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:27:22. #1.14#
title