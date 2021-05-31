Yalova'da üniversite bünyesinde teknopark kurulması için şirket protokolü imzalandı
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Yalova'da üniversite bünyesinde teknopark kurulması için şirket protokolü imzalandı

Yalova'da üniversite bünyesinde teknopark kurulması için şirket protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Ekonomi

Yalova Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek teknopark için protokol imza töreni yapıldı.

Yalova Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek teknopark için protokol imza töreni yapıldı.

Rektörlük binasında düzenlenen törende konuşan Yalova Valisi Muammer Erol, herkesin örnek alacağı bir organize sanayi bölgesi (OSB) yapılanmasının gayreti içinde olduklarını söyledi.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci de teknoparkla üniversitenin bilgi birikiminin pratiğe dökülerek ticari hayata büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Cebeci, Teknopark projesinin yerinin hazır olduğunu ve yakın zamanda temelinin atılıp inşaatına başlanacağı ifade etti.

Yalova Teknopark AŞ'nin kuruluş protokolü, Rektör Cebeci, Yalova İMES Makine İhtisas OSB Başkanı Direnç Özdemir, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ve Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Başkanı Şükrü Fazıl Uzun tarafından imzalandı.

Tören, teknopark ile ilgili sunumun ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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