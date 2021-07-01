Yalova'da 'Uluslararası Üniversitelerin Yatırım ve Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü' konferansı gerçekleştirildi
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Yalova'da 'Uluslararası Üniversitelerin Yatırım ve Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü' konferansı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Haberler | Güncel

Yalova'da 'Uluslararası Üniversitelerin Yatırım ve Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü' konferansı gerçekleştirildi Uluslararası Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen 31 Uluslararası Üniversitelerin Yatırım ve Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü adlı konferansa Yalova'da başladı.

Yalova'da 'Uluslararası Üniversitelerin Yatırım ve Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü' konferansı gerçekleştirildi

YALOVA - Uluslararası Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen 31 Uluslararası Üniversitelerin Yatırım ve Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü adlı konferansa Yalova'da başladı.

1-4 Temmuz tarihleri arasında Terma City'in ev sahipliğinde yapılan konferansa dünyanın bir çok ülkesinden öğretim görevlileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programda konuşma yapan Yalova Vali Muammer Erol, bilgi üretmenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bilginin üretenleri arasında yer almalıyız. Bilgiyi üretenler biz olmalıyız. Yoksa o bilgiyi üretenlerin biz peşinde gitmek zorunda kalırız. Tekrar bizim kadim medeniyetimizin bizi çok yüksek noktalara taşıdığı günlerde olduğu gibi biz yine bilgiye hakim olmalıyız. Dünya bizim ürettiğimiz bilginin peşinden koşacak bir durumda olmalı. Böyle olursa biz hep beraber kazanırız diye ümit ediyorum. Üniversitelerin bulundukları ülkeler şehirler için mutlaka çok değişik alanlarda katma değer sağlamaları söz konusu. En başta bulundukları ülke ve şehirler için nitelikli elemanlar yetiştirmek zorundalar ama üniversitelerin varlık nedenleri bilgi üretme konusundaki yetkinlikleri, kapasiteleri. Başarılı bu birlikteliği, Uluslararası Üniversiteli Birliği çatısı altındaki bu birlikteliği bilgi üretmede hep başta olmaya hep beraber başarmaya katkıları olmasını diliyorum."

Protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. Muhammad Talib Obaidat moderetörlüğünde ilk oturum gerçekleştirildi.

Konferans oturumları 4 temmuz tarihine kadar devam edecek.

Yalova'da 'Uluslararası Üniversitelerin Yatırım ve Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü' konferansı gerçekleştirildi
Yalova'da 'Uluslararası Üniversitelerin Yatırım ve Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü' konferansı gerçekleştirildi
Yalova'da 'Uluslararası Üniversitelerin Yatırım ve Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü' konferansı gerçekleştirildi
Yalova'da 'Uluslararası Üniversitelerin Yatırım ve Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü' konferansı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

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