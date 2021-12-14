Yalova'da uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
AA / Güven Kaya - Haberler | Güncel
Yalova'nın Altınova ilçesinde uçurumdan düşerek yaşamını yitiren kişinin cesedine ulaşıldı.
YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde uçurumdan düşerek yaşamını yitiren kişinin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Ballıkaya mevkisine çıkan Osman Dağdeviren bir anda dengesini yitirerek 150 metrelik uçuruma düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Altınova Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.
Arama yapan ekipler, Dağdeviren'in cansız bedenine ulaşarak yola taşıdı.
Ceset, Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
AA / Güven Kaya - Son Dakika Haberleri
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