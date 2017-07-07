Yalova'da Türkan Şoray'a Yoğun İlgi
YALOVA'da düzenlenen Nostaljik Sinema Günleri için kente gelen Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, yoğun ilgi gördü.
YALOVA'da düzenlenen Nostaljik Sinema Günleri için kente gelen Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, yoğun ilgi gördü.
Yalova Belediyesi'ne ait bir sosyal tesiste düzenlenen Nostaljik Sinema Günleri etkinliği çerçevesinde kente gelen Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şoray'ın hayranları gişede kuyruk oluşturdu. Alana Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile gelen Şoray, alanda izdiham yarattı. Burada bir konuşma yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Türk sinemasının devi olan Türkan Şoray'ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
Başkan Salman'ın konuşmasının ardından sahneye gelen Şoray, "Türk sineması adına böylesine güzel bir etkinliği hayata geçirdiği için Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a teşekkür ediyorum" dedi. Ardından Şoray, Yalova Belediye Başkanı Salman'a dönerek düşünceli bir şekilde "Başkanım yorulmuyorsunuz değil mi?" diye sordu. Şoray'ın kendisinden yaşça küçük olan başkanı düşünmesi, katılımcıları güldürdü.
Türkan Şoray, "Kara Gözlüm filmi benim gençlik yıllarımda çevirdiğim bir film. Ben de sizlerle birlikte yeniden seyrediyormuş gibi seyredeceğim. Kara Gözlüm'de 25 yaşlarındaydım. Beni bu kadar sıcak karşıladığınız için, kalbinizden öpüyorum. Bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Ben sizleri o kadar seviyorum ki; Allahıma şükrediyorum, bana bu güzelliği nasip ettiği için. Bu o kadar önemli ki benim hayatımda. Bütün samimiyetimle söylüyorum, sizler için canımı verebilirim" dedi.
'BUGÜN HEM MUTLUYUM, HEM DE BURUĞUM'
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hakan Balamir'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Türkan Şoray, "Bugün aslında hem çok mutluyum, ama biraz da buruğum. Değerlerimizi tek tek kaybediyoruz. Daha Tarık Akan'ın yüreğimizdeki acısı geçmeden, çok değerli oyuncu arkadaşımız Hakan Balamir'i kaybettik. O da cennette yaşasın. Onun da üzüntüsünü sizinle paylaşmak istedim" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Salman, Şoray'a plaket ve çiçek takdim etti. Salman, Türkan Şoray'ın filmlerde giydiği kıyafetlerin ise Eylül ayında Yalova Kent Müzesi'nde sergileneceğini belirtti. - Yalova